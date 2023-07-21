وزير الإعلام الأسبق: إثيوبيا تخسر الكثير بعدائها لمصر

كشف وزير الإعلام الأسبق محمد فائق، عن سبب اهتمام الرئيس السيسي بالزيارات الأفريقية.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن ذلك بمثابة لعودة الروح لمصر، وهي عملية ضرورية، لأن الرئيس يري أن أفريقيا بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت.

وأضاف أنه كان سعيدا بالاجتماع بين الرئيس السيسي وأبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، موضحاً أن أفريقيا عمق استراتيجي مهم بالنسبة لمصر بسبب مياه النيل، متابعاً: "إثيوبيا تخسر الكثير بعدائها لمصر، لأن مصر أكثر دولة تستطيع أن تفيد إثيوبيا".

وأشار إلى أن زيارات الرئيس السيسى هدفت إلى التنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، موضحاً أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنطقة الجنوب الإفريقي؛ تؤكد اهتمام مصر بتعزيز العلاقات، مع كل الدول التي تمثل أهمية لأمنها القومي.