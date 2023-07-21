عن مشاركتهم في الثورة.. محمد فائق: "الإخوان كانوا يعملون مع الإنجليز"

كشف وزير الإعلام الأسبق محمد فائق، كواليس اللقاء الأول بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بالتزامن مع الاحتفال بثورة 23 يوليو.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة:" الإخوان لم يُشاركوا في تنظيم ثورة 23 يوليو، ولكن بعض عناصرها شاركت في الثورة مثل بقية الأحزاب الشيوعية"، مُشيرًا إلى أن الإخوان كانوا يعملون مع الإنجليز في هذا الوقت.

وتابع: الإخوان شاركوا في محاولة اغتيال “عبد الناصر” بالمنشية في أكتوبر 1952، وتحقيقات النيابة أثبتت ذلك".

وأكد أن عبد الناصر خفف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد علي عدد من قيادات الإخوان أثناء فترة حكمه، منهم الشيخ الباقوري وعبدالعزيز كامل، وتولي عدد منهم مناصب وزارية في عهد عبدالناصر.