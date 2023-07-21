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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الإعلام الأسبق: الصدفة كشفت لأول مرة عن تنظيم الإخوان المسلح

محمد فائق
محمد فائق

كشف وزير الإعلام الأسبق محمد فائق، كواليس لقائه الأول بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ71 على ثورة 23 يوليو1952.

وقال “فائق” خلال لقاء خاص ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، عبر فضائية "ETC"، إنه لم يكن هناك أية معلومات عن تنظيم سري عسكري موجود في مصر.

وأضاف:"في شبرا دورية متنقلة دخلت في حارة سد بالصدفة.. والحارة كان فيها بيت يقطن بداخله مجموعة من عناصر جماعة الإخوان، قاموا بإطلاق النيران على الدورية، وسرعان ما حضر الدعم وتم القبض علي تلك العناصر، وتبين من خلال التحقيقات مع تلك المجموعة، أن هناك تشكيلًا مسلحًا لأول مرة في القاهرة ويقوده سيد قطب".

وأكد أن الإخوان المسلمين لم يشاركوا في الثورة كتنظيم ولكن عبر أفراد، موضحاً أن الإخوان هم من بدأوا بالعداء ومحاولة الاستيلاء علي الثورة وعندما رفض “عبد الناصر” تعرض لمحاولة الاغتيال عام 1954.

وأشار إلى أنه بعد 1954، الثورة لم تحكم علي الإخوان بالإعدام ولكن حاولت احتوائهم سياسياً إلى أن اتت المحاولة الإنقلابية الأكبر في 1956 .

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