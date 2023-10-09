مسئولون فلسطينيون لـ"الدستور": دور مصر أصيل وثابت فى دعم شعبنا ووقف العدوان

أشاد مسئولون وقياديون فلسطينيون بدور مصر الداعم للشعب الفلسطيني في قضيته ووقف التصعيد الإسرائيلي الجاري ضد قطاع غزة، مؤكدين أن القاهرة تتولى على الدوام قضية فلسطين وتدافع عنها منذ فجر التاريخ.

وزير شئون القدس: الدور المصرى أصيل وثابت فى دعم فلسطين

بداية أكد وزير شئون القدس، فادي الهدمي، أن الدور المصري أصيل وثابت في دعم فلسطين، ودائم في مساندة الحق الفلسطيني ووقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وأضاف "الهدمي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لطالما كانت مصر، رئيسا وحكومة وشعبا، وأيضا الأزهر الشريف، في طليعة المدافعين عن الحق الفلسطيني في القدس وكافة المدن الفلسطينية.

محمد عريقات: مصر تلعب دورًا مهمًا بشأن القضية الفلسطينية

من جهته، أكد السفير محمد عريقات، رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، أن مصر أجرت اتصالات دولية واسعة منذ بدء العدوان على غزة، شملت الولايات المتحدة الأمريكية وعددا من الدول الأوروبية والأجنبية وعددا من الدول العربية، فكانت بمثابة اتصالات مكثفة أجراها الأشقاء في مصر حول ملف التهدئة في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف "عريقات"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر تلعب دورًا مهمًا في المنطقة وفيما يخص القضية الفلسطينية.

وتابع: "لا فلسطين ولا القيادة الفلسطينية ولا الفصائل الفلسطينية ولا الشعب الفلسطيني يستطيعون أن يستغنوا أو يقللوا من دور الأشقاء في مصر، القيادة المصرية والحكومة المصرية التي تلعب دورا مهما في ملف التهدئة، لذلك نحن كفلسطينيين نعلم أن مصر في مقدمة الدول التي تدعم القضية الفلسطينية، وهي الحاضن الرئيسي والأساسي للقضية الفلسطينية".

وأشار "عريقات" إلى أن المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني لن يرضى إلا أن يكون لمصر الدور الرئيسي والمهم، خاصة أن مصر تقف دائما مع أبناء الشعب الفلسطيني، وتقف مع القضية الفلسطينية، وهي الراعي الأساسي للقضية الفلسطينية في المنطقة والشرق الأوسط.

ديمترى دليانى: دور مصر حاسم فى التوسط لوقف العدوان الإسرائيلى

فيما أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنهم يقدرون دور القاهرة ودورها الحاسم في محاولة التوسط ووقف العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "نثمن جهود مصر الدبلوماسية والوساطة في هذا السياق في وقت تتعرض له آلاف المنازل الفلسطينية للقصف العشوائي الجوي والمدفعي".

وأكد "دلياني" أن مصر، كدولة شقيقة كبرى لفلسطين، تتحلى بقوة وتأثير إقليمي، وهذا يعطيها القدرة على تقديم الوساطة والضغط السياسي باتجاه وقف التصعيد الإسرائيلي وحماية حياة المدنيين في غزة.

وشدد عضو حركة فتح على أن القاهرة تبذل جهدًا كبيرًا في التواصل مع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حل دائم وعادل لهذا الصراع المستمر. نحن ندعم القاهرة في جهودها الحثيثة، ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق يضمن وقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني وتحقيق التهدئة.

واختتم تصريحاته قائلا: "نؤكد ضرورة مواصلة الضغط الدولي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة المسئولين عن جرائمه".

عاكف المصرى: نثق فى دور مصر لوقف العدوان

قال عاكف المصري، مفوض عام العشائر الفلسطينية، إنهم يثقون ويعولون كثيرًا على الدور المصري الهام في مساندة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة، مشيرًا إلى أن مصر تعمل منذ اللحظة الأولى كل ما فى وسعها لوقف هذا التصعيد وتحقيق التهدئة وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطينى.

وأشاد مفوض عام العشائر الفلسطينية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي كسرت جبروت هذا المحتل المتعجرف ومرّغت أنفه في التراب، ولقّنت العدو الصهيوني درسًا يسجله التاريخ، وأن العدو الصهيوني مهما امتلك من قوة ومعه كل قوى الشر في العالم لا يستطيع كسر إرادة شعبنا الفلسطيني البطل.

وندد عاكف المصري بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن ما يجري من تمادي لجرائم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني يرجع لصمت العالم، فعندما يُقتل الفلسطيني لا أحد يندد بينما يغضب العالم كله لجرح إسرائيلي محتل للأرض الفلسطينية.