باحث فلسطيني: دعم عربي تقوده مصر لتحميل إسرائيل مسؤولية التصعيد في غزة

قال الدكتور أشرف العكة الباحث السياسي من رام الله، إن هناك دعم عربي مصري أردني، لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب على شاشة القاهرة الإخبارية، أن كل العالم العربي والخليجي يدعم المقاومة، وهناك دعم جدي لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأردف: "هناك دعم والتفاف عربي تقوده مصر الآن، بالحراك عبر الجامعة العربية لتحمل إسرائيل مسئولية ما آلت إليه الأمور".

وحذر الباحث السياسي من رام الله، من منح إسرائيل تفويض دولي لارتكاب مجازر في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا ما تحاول الدبلوماسية الأمريكية فعله، ويجب أن نحذر منه.

ومن ناحية أخرى، قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن البنتاجون يرسل حاملة الطائرات الأمريكية فورد إلى شرق المتوسط، لتكون مستعدة لدعم إسرائيل.

ولفت إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس فورد تتمركز في البحر المتوسط وتحمل على متنها 5 آلاف جندي بالإضافة إلى جانب عدد من الطائرات.