الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث يحذر من ارتكاب الاحتلال الإسرائيلى مجازر فى حق الشعب الفلسطينى

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

حذر الدكتور أشرف العكة الباحث السياسي من رام الله، من منح إسرائيل تفويض دولي لارتكاب مجازر في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا ما تحاول الدبلوماسية الأمريكية فعله، ويجب أن نحذر منه.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب على شاشة القاهرة الإخبارية: "هناك موجات وطائرات تقصف أهلنا العزل في قطاع غزة، وهناك إبادة أحياء سكنية بأكملها للضغط على حماس، بفعل أزمة إنسانية".

جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع العودة إلى الأماكن التي دخلتها المقاومة الفلسطينية

ولفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع العودة إلى الأماكن التي دخلتها المقاومة الفلسطينية، وهناك أنباء ومؤشرات أن بعض المقاومة وصلوا لمنطقة الخليل، وقوات الاحتلال قد لا تستطيع أن تطلق طائراته إلى السماء التي تنطلق منها الطائرات.

وأشار إلى أن التطورات الميدانية تظهر إرباكا أمنيا وعجزا استراتيجيا، وصدمة المجتمع الإسرائيلي، وانهيارا للشرطة والأمن، حتى أصبحوا يطلقون النار على أنفسهم.

مجازر إسرائيل حق الشعب الفلسطيني غزة القاهرة الإخبارية

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