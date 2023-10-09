"القاهرة الإخبارية": مئات الفلسطينيين لجأوا إلى مستشفى الشفاء.. والوضع كارثى

قال بشير جبر، مراسل “القاهرة الإخبارية” في غزة، إن مئات الفلسطينيين لجأوا إلى داخل مستشفى الشفاء من أجل الحصول على الخدمات العلاجية المقدمة، فهو المجمع الطبي الأخير.

انفجارات متتالية فى محيط الجامعة الإسلامية

وأكد خلال متابعته الأحداث من قطاع غزة بقناة “القاهرة الإخبارية" على الهواء مباشرة، اليوم الإثنين، أن الأوضاع الإنسانية في غزة وأوضاع المستشفى غاية في الخطورة، حيث أعلنت وزارة الصحة عن أن الوضع الكارثي الصحي الذي وصلت إليه لن تصل له فلسطين منذ أكثر من 20 عاما، وذلك بفعل اشتداد الضربات الإسرائيلية باتجاه قطاع غزة، موضحة أن هناك انفجارات متتالية في محيط الجامعة الإسلامية.

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ولفت إلى أن وزارة الصحة ناشدت أن 45% رصيد أدويتها يساوي صفرًا، حيث إن العديد من المستلزمات الطبية والعلاجية في هذا المستشفى غير متوافر، ما دفع المرضى والقائمين على المستشفى من أطباء وعاملين أن يقوموا بإجلاء بعض المرضى إلى مستشفيات وإلى عيادات خاصة في داخل قطاع غزة من أجل الحصول على بعض الخدمة العلاجية ولو بالحد الأدنى في ظل صعوبة الأوضاع التي يعيشها مستشفى الشفاء بفعل جرائم الاحتلال الإسرائيلي.