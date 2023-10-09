الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": مئات الفلسطينيين لجأوا إلى مستشفى الشفاء.. والوضع كارثى

غزة
غزة

قال بشير جبر، مراسل “القاهرة الإخبارية” في غزة، إن  مئات الفلسطينيين لجأوا إلى داخل مستشفى الشفاء من أجل الحصول على الخدمات العلاجية المقدمة، فهو المجمع الطبي الأخير.

انفجارات متتالية فى محيط الجامعة الإسلامية

وأكد خلال متابعته الأحداث من قطاع غزة بقناة “القاهرة الإخبارية" على الهواء مباشرة، اليوم الإثنين، أن الأوضاع الإنسانية في غزة وأوضاع المستشفى غاية في الخطورة، حيث أعلنت وزارة الصحة عن أن الوضع الكارثي الصحي الذي وصلت إليه لن تصل له فلسطين منذ أكثر من 20 عاما، وذلك بفعل اشتداد الضربات الإسرائيلية باتجاه قطاع غزة، موضحة أن هناك انفجارات متتالية في محيط الجامعة الإسلامية.

اقرأ أيضا

ولفت إلى أن وزارة الصحة ناشدت أن 45% رصيد أدويتها يساوي صفرًا، حيث إن العديد من المستلزمات الطبية والعلاجية في هذا المستشفى غير متوافر، ما دفع المرضى والقائمين على المستشفى من أطباء وعاملين أن يقوموا بإجلاء بعض المرضى إلى مستشفيات وإلى عيادات خاصة في داخل قطاع غزة من أجل الحصول على بعض الخدمة العلاجية ولو بالحد الأدنى في ظل صعوبة الأوضاع التي يعيشها مستشفى الشفاء بفعل جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

مستشفى الشفاء غزة الجامعة الإسلامية الفلسطينيين قطاع غزة

الأكثر قراءة

الفصائل الفلسطينية تحذر: إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل قصف على المدنيين

اقتصادية وأمنية.. مخاطر دفع الفلسطينيين فى غزة إلى النزوح نحو الحدود المصرية

إسرائيل تنفى تحذير مصر لها قبل 10 أيام من هجوم حماس "طوفان الأقصى"

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

آخر ظهور لمراسلة "القاهرة الإخبارية" قبل قطع الاتصال وإخلاء المبنى (فيديو)

أحزاب سياسية: تزوير توكيلات لمرشح رئاسى جريمة ومحاولة لتشويه الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة

"مكتب نتنياهو" يفند أكاذيب التقارير.. هذا ما حذرت مصر إسرائيل منه

مسئولون فلسطينيون لـ"الدستور": دور مصر أصيل وثابت فى دعم شعبنا ووقف العدوان