"القاهرة الإخبارية" تستعرض الدور المصرى لدعم ومساندة القضية الفلسطينية منذ بدايتها

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن القضية الفلسطينية، أوضحت فيه أنها كانت ولا تزال على قمة أولويات الدولة المصرية، حيث تعتبر جزءًا من الأمن القومي المصري.

وتابع التقرير أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير منذ عقود، تمليه روابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع الشعب الفلسطيني، فمنذ عام 1948 لم يتوقف الدعم المصري لفلسطين وشعبها.

وأشار التقرير إلى أنه يتجلى هذا الدعم في السنوات الأخيرة تحديدًا منتصف عام 2021 حين أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديم مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعمار غزة المنكوبة، ولم تتوقف المبادرة الرئاسية على تقديم الأموال فحسب، بل تم الإعلان عن قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية الإعمار.

تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

وبعد الإعلان عن مبادرة إعادة إعمار غزة، شارك الرئيس السيسي في العاصمة الفرنسية "باريس" في قمة ثلاثية حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين.

وجاء التأكيد على أنه لا سبيل لإنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالقضية الفلسطينية إلا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.