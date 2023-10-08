طبيب بيراميدز: إصابة أحمد سامي عبارة عن جذع في أربطة الكاحل

كشف الدكتور مصطفى المنبري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحمد ساميّ المدافع الدولي بالفريق خلال مباراة انبي في الدوري.

وخرج ساميّ مصابا في الشوط الثاني للقاء انبي في الجولة الثالثة بالدوري وشارك بدلا منه المدافع محمود مرعي.

وأوضح المنبري أن التشخيص المبدئي لإصابة أحمد سامي عبارة عن جذع في أربطة الكاحل تعرض له خلال الشوط الثاني.

وشدد على أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية وأشعة خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة التي يعاني منها المدافع.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري أن الأشعة التي أجراها إبراهيم عادل مهاجم الفريق وقائد المنتخب الأولمبي بعد وضع قدمه في الجبس مباشرة أثبتت سلامة وضعية الكسر الذي أصيب به في الكاحل خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المنيري أنه تم الاستقرار على وضع قدم إبراهيم عادل في الجبس بدلا من إجراء جراحة في الكاحل، بعد عمل كونسلتو طبي مع الدكتور ناصف محمد ناصف استشاري جراحة القدم والكاحل

على أن يتم علاج اللاعب بدون تدخل جراحي.

وأشار إلى أن العلاج يتمثل في تثبيت الكسر بعظمة الشظية لمدة ٦ أسابيع مع المتابعة الأسبوعية بالأشعة للتأكد من سلامة وضعية الكسر بصورة دورية.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة انبي في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل انبي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي - بلاتي توريه - يوسف أسامة - محمود أوكا - دودو الجباس