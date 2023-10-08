إنبى يهاجم بيراميدز بـ"قفة" وكابو وأحمد جمال

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لنادي إنبي، تشيكل الفريق لمواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويسضيف ملعب الدفاع الجوي اللقاء المرتقب بين الفريقين.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا"- أحمد صبيحة- سيف الخشاب.

الوسط: علي فوزي- أحمد العجوز- زياد كمال- مصطفى دويدار.

الهجوم: أحمد جمال- أحمد أمين "قفة"- رفيق كابو.

وعلى دكة البدلاء: عبد الرحمن سمير- محمد حامد- عبد الرحمن عماد- مصطفى شكشك- مودى ناصر- مروان داود- على عبد المطلب "أوسكار"- أحمد نادر حواش- محمد حمدى.

بينما أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة انبي في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - رمضان صبحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي - بلاتي توريه - يوسف أسامة - محمود أوكا - دودو الجباس.

ويعاني إنبي من فقدان الثقة هذا الموسم بسبب النقص في الصفوف والأزمة التى واجهت الإدارة في بداية الموسم وتسببت في تعثر ضم صفقات جديدة بسبب أزمة وقف القيد.

وخسر إنبي في الأسبوع الأول أمام الداخلية بهد وتعادل أمام طلائع الجيش سلبيًا.