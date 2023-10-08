صفاء أبوالسعود.. الأيقونة

واحدة من ألمع النجمات فى مصر والوطن العربى.. إنها الفنانة صفاء أبوالسعود التى ابتعدت عن الأضواء بعد مسيرة طويلة حافلة بالنجاحات والأعمال الفنية المتميزة، والتى يحل اليوم عيد ميلادها الـ٧٣.

ولدت صفاء عبدالمنعم أبوالسعود بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية عام ١٩٥٠، لأب يعمل ضابط شرطة، تعلمت منه الانضباط، وهو ما برز فى عملها وحياتها الشخصية، ولها أخت توأم اسمها «وسام»، وهى والدة الفنانة أروى جودة.

لمعت موهبة «صفاء» منذ الصغر، فاشتركت فى برنامج الأطفال الشهير فى ذلك الوقت «بابا شارو» وهى فى السابعة من عمرها، لتقرر الالتحاق بمعهد الكونسرفتوار، وأنهت دراستها بالمعهد فى عام ١٩٦٧، ثم التحقت بالمعهد العالى للسينما لتنمية مهارة التمثيل، وتخرجت فى عام ١٩٧٢.

بدأت عملها فى المسرح، وقدمت العديد من الأعمال فى السينما، ولكن تظل أغانى الأطفال التى قدمتها علامة فارقة فى مسيرتها الفنية، ومن أشهرها أغنية «أهلًا بالعيد»، التى تعد واحدة من أشهر الأغنيات منذ عدة عقود.

تزوجت صفاء أبوالسعود من رجل الأعمال السعودى الراحل الشيخ صالح كامل، وأنجبت منه ثلاث بنات، وظل الثنائى محافظين على خصوصية حياتهما الزوجية لسنوات، حتى إنهما نادرًا ما اجتمعا معًا فى مناسبة عامة.