الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الأهلى والإسماعيلى فى الدورى

الأهلي والإسماعيلي
الأهلي والإسماعيلي

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والإسماعيلي المقامة بين الفريقين في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

المباراة بدأت سريعة وقوية من جانب الإسماعيلي الذي هدد مرمى الأهلي بعد مرور دقيقتين بتسديدة عن طريق ياو أنور من داخل منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وشهدت الدقيقة السادسة محاولة هجومية خطيرة للنادي الأهلي بتمريرة ساقطة عن طريق علي معلول من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيرسي تاو بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس بثبات.

الأهلي سيطر على مجريات الأمور بعد ذلك وحاول مجددًا في الدقيقة بعد تمريرة طولية عن طريق محمد عبد المنعم تجاه بيرسي تاو المنطلق خلف مدافعي الإسماعيلي إلا أن الكرة كانت أقرب للحارس محمد فوزي.

ركلة ركنية أولى للإسماعيلي على يسار مرمى النادي الأهلي، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها عبد الرحمن مجدي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس محمد الشناوي.

اقرأ أيضا.. تشكيل الأهلى أمام الإسماعيلى فى الدورى المصرى


تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- علي معلول- محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج- أحمد نبيل كوكا- إمام عاشور- بيرسي تاو- حسين الشحات.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد وكريم الدبيس ومحمد زعلوك.

الاهلى الاسماعيلى مباراة الأهلي والإسماعيلي تعادل سلبي الدورى المصرى

مواد متعلقة

ياو أنور يقود هجوم الإسماعيلى أمام الأهلى فى الدورى

تشكيل الأهلى أمام الإسماعيلى فى الدورى المصرى

تشديدات أمنية لمباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدورى

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى من غزة يستهدف مدينة عسقلان

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

عاجل.. طيران جيش الاحتلال يحلق بكثافة فوق قطاع غزة

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

بعد التداول على "فيس بوك".. "الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو "مشاجرة الإسكندرية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤشرات في مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولي

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة