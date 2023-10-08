15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الأهلى والإسماعيلى فى الدورى

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والإسماعيلي المقامة بين الفريقين في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

المباراة بدأت سريعة وقوية من جانب الإسماعيلي الذي هدد مرمى الأهلي بعد مرور دقيقتين بتسديدة عن طريق ياو أنور من داخل منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وشهدت الدقيقة السادسة محاولة هجومية خطيرة للنادي الأهلي بتمريرة ساقطة عن طريق علي معلول من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيرسي تاو بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس بثبات.

الأهلي سيطر على مجريات الأمور بعد ذلك وحاول مجددًا في الدقيقة بعد تمريرة طولية عن طريق محمد عبد المنعم تجاه بيرسي تاو المنطلق خلف مدافعي الإسماعيلي إلا أن الكرة كانت أقرب للحارس محمد فوزي.

ركلة ركنية أولى للإسماعيلي على يسار مرمى النادي الأهلي، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها عبد الرحمن مجدي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس محمد الشناوي.

اقرأ أيضا.. تشكيل الأهلى أمام الإسماعيلى فى الدورى المصرى



تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- علي معلول- محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج- أحمد نبيل كوكا- إمام عاشور- بيرسي تاو- حسين الشحات.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد وكريم الدبيس ومحمد زعلوك.