الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خارجية حماة الوطن: المجتمع الدولى يتقاعس عن توفير الحماية للشعب الفلسطينى

محمد الزهار
محمد الزهار

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، أن على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية ضد أشقائنا الفلسطينيين، موضحًا أن قوات الاحتلال قتلت المئات من الفلسطينيين على مرأى ومسمع من العالم، ومارست كل الانتهاكات التي تخالف القانون الدولي، بينما المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا ويغمض عينيه عن تلك الانتهاكات.

التصعيد الإسرائيلي سينعكس على المنطقة

وأضاف "الزهار"، أن على قادة العالم ومؤسسات المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات التي تمارسها، خاصة أن التصعيد الإسرائيلي سينعكس على المنطقة بشكل كامل، وهو ما يتطلب العمل بجدية من أجل الوصول إلى حل جذري للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن استقرار المنطقة.

توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

وأوضح أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن هناك تقاعسا من المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهذا هو السبب في تصاعد العنف المتبادل، وإهدار جهود إحلال السلام التي يمارسها بعض القوى الفاعلة في المنطقة وعلى رأسها الجولة المصرية، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ذات الصلة، وفي تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإعلان دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

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نتائج  أعمال العنف في قطاع غزة

وأشار "الزهار"، إلى أن تصاعد أعمال العنف في قطاع غزة، سببه طبيعية للهجمات الإسرائيلية المتتالية على المدن الفلسطينية، والاستفزازات التى مارستها قوات الاحتلال من خلال حماية المستوطنين ومساعدتهم على انتهاك وتدنيس الأماكن المقدسة، وعلى رأسها المسجد الأقصى الذي يمثل قيمة دينية مهمة لدى كل مسلم في العالم، مطالبًا بضرورة وقف انتهاكات الاحتلال سريعًا ودعم كل خطوات السلام التي تسعى لها الدول المصرية وغيرها من دول المنطقة لضمان استقرار المنطقة العربية.

محمد الزهار الانتهاكات الإسرائيلية ضد أشقائنا الفلسطينيين أمين عام العلاقات الخارجية حزب حماة وطن الفلسطنيين

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