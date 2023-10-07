أمين تنظيم "حماة الوطن": لدينا دور كبير بالمحافظات وبين الشباب لدعم الرئيس

قال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، إن حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت أعمالها اليوم من خلال المؤتمر التدشيني الذي شهد حضور كافة الأحزاب المؤيدة للسيد الرئيس للترشح لولاية جديدة، وعقب تقديم السيد الرئيس بأوراق ترشحه.

وأوضح أن حزب حماة الوطن له دور كبير في المحافظات من خلال جولاته التعريفية، على أن يقدم الدعم السياسي والشعبي لحملة السيد الرئيس في إطار تنسيق الجهود المختلفة من الجهات الشعبية والسياسية الداعمة، كما أعلنت الحملة في مؤتمرها اليوم.

وقال العطيفي: "نؤكد أننا سنكون أمام حملة غير نمطية، تستهدف الوصول لكافة فئات المجتمع وكافة النطاقات الجغرافية على مستوى الجمهورية عبر الحملة الانتخابية التي يشارك فيها العديد من الأحزاب السياسية والكيانات".

وأوضح أن لدينا بحزب حماة الوطن قطاع عريض من الشباب ممن حرروا توكيلات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولن يدخروا أي جهد من أجل استكمال الحلم بولاية الرئيس المقبلة.

وأشاد أمين تنظيم حماة الوطن بما أعلنته الحملة الانتخابية بضرورة الفصل التام بين نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى جميع الوجوه والأنشطة.

وقدم الشكر للمستشار محمود فوزي على ما عرضه اليوم على الإعلام العربي والمصري مما يخص حملة السيد الرئيس، التي يشرف حزب حماة الوطن بالمشاركة بها.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء اليوم الثالث من الأيام المحددة وفق الجدول الزمني الصادر عنها في شأن إجراءات ومواقيت الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

وقد تقدم ظهر اليوم إلى لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار الدكتور محمود فوزي وكيل المرشح الرئاسي عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وممثله القانوني بموجب وكالة رسمية، بأوراق الترشح اللازمة لطالب الترشح.

وقام الممثل القانوني لطالب الترشح، بملء النماذج والإقرارات المطلوبة والتي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن متطلبات الترشح، كما قدم جميع الأوراق والمستندات المحددة قانونا والتي سبق وأن أعلنت عنها الهيئة في قرارها الذي أعقب دعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وقد أفاد الممثل القانوني لطالب الترشح، أن بحوزته – ضمن أوراق الترشح – 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب إعمالا لحكم القانون، فضلا عن مليون و130 ألفا و105 نماذج تأييد من المواطنين صادرة عن مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأن هذا الرقم تقريبي لحين إعلان الحصر الدقيق لأعداد نماذج التأييد بمعرفة الهيئة.

وقد قبلت لجنة تلقي طلبات الترشح، الأوراق المقدمة إليها، وبدأت عملية فحص وإحصاء نماذج التأييد، للوقوف على عددها بشكل دقيق، واستيفائها للقواعد الدستورية والقانونية والضوابط التي حددتها قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أوجبت تقديم ما لا يقل عن 25 ألف تأييد من المواطنين ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.