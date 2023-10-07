الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس الحملة الانتخابية للسيسى: ننتظر من الإعلام الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، إن الحملة تنتظر من وسائل الإعلام والصحافة، المهنية والموضوعية التي تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المعنية.

 

وأكد، خلال المؤتمر الصحفي الأول، للحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، حرص الحملة على التواصل الفعال والمستمر مع جميع الصحف ووسائل الإعلام حرصًا على حق المواطن في المعرفة.

 

 

وأردف: "أرجو ألا نعتمد كثيرًا على الأخبار المرسلة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي"، وأكد أنه لن يحجب نفسه أو أي من فريق الحملة عن الإجابة عن أي استفسار من الصحفيين والإعلاميين.

 

وأكد أن الحملة ستعلن عن كل الأنشطة والفعاليات، وستتخذ مقرات لها في عواصم المحافظات المختلفة، سيتم الإعلان عنها، وترحب الحملة بكل جهد ومساهمة تقدمهما الأحزاب والجهات الشعبية المؤيدة للمرشح السيسي.

السيسي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية

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