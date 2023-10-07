الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الحملة الانتخابية للسيسى: أؤكد وبشكل كامل الثقة التامة فى حياد مؤسسات الدولة

السيسي
السيسي

رد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على سؤال بخصوص موقف الحملة من تعرض الحملات الأخرى لأي تضييقات في جمع التوكيلات.

وقال رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر نقلته قناة "إكسترا نيوز": "نحن كحملة انتخابية لمرشح رئاسي لسنا من أجهزة الدولة وليس منوطًا بنا إصدار بيانات الإدانة أو التبرير لأي جهة".

وأضاف: "أؤكد وبشكل كامل الثقة التامة في حياد المؤسسات، والهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة فتحت أبوابها للجميع من أجل تقديم الشكاوى".

رئيس الحملة الانتخابية للسيسى: نريد إعلاء الأخلاق والمنافسة الشريفة

وتابع: "في الانتخابات قد تحدث بعض المشاحنات، لكننا نريد إعلاء الأخلاق والمنافسة الشريفة، ونؤكد تنوع المشاركة والتفاعل والتواصل مع حملات المرشحين".

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