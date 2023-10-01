قيادي بـ"حماة الوطن": الرئيس السيسي هو الأقدر على تحمل المسؤولية

قال علاء صديق، الأمين المساعد لأمانة المواطنة بحزب "حماة الوطن"، إن مؤتمر "حكاية وطن" يؤكد أن الأقدر على تحمل المسؤولية هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأقدر على قيادة المرحلة المقبلة لاستكمال التنمية والإصلاح وجني ثمار ما تم إنجازه.

وأضاف القيادي بحزب "حماة الوطن"، أن "أحلامنا كمصريين كبيرة وعظيمة لهذا الوطن ولكن علينا أن نفهم ونعي جيدًَا الصورة كاملة بكل تفاصيلها لتكون رؤيتنا منطقية وحكمنا على الأمور حكم علمي مبني على أساس سليم".

مؤتمر "حكاية وطن"

ولفت علاء صديق: "نحن نفتخر ونعتز كل يوم بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان والمواطن المصري الذي عشق تراب بلده وأخلص وعمل صادقًا من أجلها.. لقد كانت التحديات عملاقة والصعوبات لا تعد ولا تحصى والمخاطر شديدة الخطورة، ولكن إرادة الله كانت مع هذا الوطن العظيم بوجود هذا القائد الذي يستحق فعلًا أن نقدم له التحية إجلالًا وحبًا وتقديرًا له ولدوره الذي حُفِرَ على جدران التاريخ في حماية هذا الوطن وتنميته".

وتابع: "لقد سمعنا جميعا كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملحمة "حكاية وطن" حيث فتح قلبه لكل المصريين وعبر لهم بكل صدق وبكل حب عن حكاية وطن عظيم ينظر إليه العالم كله بكل تقدير واحترام"، مضيفًا: "لقد كانت كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمثابة استراتيجية ومنهج عمل علينا جميعًا أن نجعله أمام أعيننا ونحن نعمل بكل إخلاص وبكل حب لهذا الوطن العظيم".

واختتم صديق: "مصر ستبقى وسيذكر التاريخ من هم الرجال الذين يخافون الله في مقدرات شعبهم وفي أهلهم وأبناء وطنهم".