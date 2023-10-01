الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يشهد فعاليات جلسات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن" (بث مباشر)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم "الدستور" بثا مباشرا لجلسات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يعقد المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر حكاية وطن، اليوم الأحد، جلسة خاصة بالمشروعات القومية والبنية التحتية بالإضافة إلى جلسة أخرى خاصة بالأمن المائي والغذائي.

استعراض لإنجازات الدولة على مدار الـ10 سنوات الماضية

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، في جلسات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، والتي شهدت استعراض لإنجازات الدولة المصرية على مدار الـ 10 سنوات الماضية، من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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