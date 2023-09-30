السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: "الصبر والعمل السبيل معايا أو مع غيرى لو عاوزين بلدكم تبقى تمام"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البنية الأساسية المتعلقة بتكرير السولار والبنزين في مصر كانت متهالكة بعد 2011، والدولة المصرية تدخلت لعلاج هذا التهالك وأصبحت المحطات في الوقت الحالي جيدة.

وأضاف خلال مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز": "كان لازم نتدخل عشان تكلفة إنتاج السولار والمازوت تقل علينا، ونوفر الدولار اللي بنجيبه، وكمان شغلنا الناس في المحطات دي".

وأردف: "الصبر والتحمل والعمل هو السبيل معايا أو مع غيري إذا كنتم عاوزين بلدكم تبقى تمام".

عبد الفتاح السيسي السولار البنزين مؤتمر حكاية وطن إنتاج السولار

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