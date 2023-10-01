الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جميل عفيفى: توقيت "حكاية وطن" مهم لتوضيح الحقائق والإنجازات (فيديو)

حكاية وطن
حكاية وطن

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، جاء في توقيت مهم لتوضيح الحقائق والوقوف على حجم الإنجازات التي تتم على الأرض خلال الفترة الماضية في كل المجالات، رغم محاولة الهدم وزعزعة الثقة بين الشعب وحكومته بالشائعات المتعددة التي تطلقها قوى الشر طوال الوقت، بهدف تقليل حجم الإنجاز وتصدير أجواء سليبة.

وأضاف عفيفي عبر مداخلة هاتفية على قناة TeN، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي منذ تولي المسئولية عام 2014، اتبع استراتيجية لإعادة بناء الدولة ومواجهة الإرهاب بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالبلاد اقتصاديًا وصحيًا واجتماعيًا. 

وتابع: كانت البداية من قرار حفر قناة السويس الجديدة، المشروع القومي الذي جاء بمثابة دفعة معنوية لإعادة الثقة بين الشعب المصري وقيادته السياسية، وإرسال رسائل للعالم بقدرة مصر على تحقيق التنمية وتنفيذ المشروعات بأموال وأيادٍ مصرية.

الدولة المصرية كانت حريصة على مواصلة الإنجاز

وأكد مدير تحرير الأهرام، أن الدولة المصرية كانت حريصة على مواصلة الإنجاز وإنشاء المشروعات القومية، مثل مشروعات الإسكان وبناء المجمعات السكنية للقضاء على العشوائيات في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى المشروعات الصحية والمبادرات الرئاسية مثل "100 مليون صحة" التي حققت نجاحًا غير مسبوق، وساهمت في القضاء على فيروس سي، بجانب مشروعات الطاقة الكهربائية التي ساهمت في القضاء على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. 

ونوه الكاتب الصحفي، بأن الرئيس السيسي أكد خلال المؤتمر أن أزمة كورونا كانت عائقًا أمام استكمال مسيرة التقدم، ورغم صعوبة الجائحة استطعنا اجتياز المرحلة الصعبة ومواصلة العمل وتحقيق التكامل بين المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي كان أبرزها مبادرة حياة كريمة التي حققت طفرة كبيرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم يد العون لهم.

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