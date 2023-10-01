الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: "حكاية وطن" عكست صعوبة المرحلة الماضية وحجم التحديات

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري

قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن ما شهدته جلسات انطلاق اليوم الأول لمؤتمر "حكاية وطن" أكدت ما وصلت إليه الدولة المصرية من نجاحات على كل المستويات وفى كل مؤسسات الدولة.


وأضاف "البدري"، فى تصريحات له اليوم، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر جاءت كاشفة وموضحة لحجم التحديات والأزمات التي واجهتها القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية، مشددًا على أن الرئيس السيسي هو الأقدر على استكمال ما بدأه واكتمال هذه التجربة التنموية التي لم تشهدها مصر منذ عهد محمد علي مؤسس مصر الحديثة.

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إنجازات فى المشروعات المختلفة والبنية التحتية 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ما شهدته مصر من إنجازات فى المشروعات المختلفة والبنية التحتية والأساسية وشبكة الطرق والمحاور، التي تعزز من جذب فرص الاستثمار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية المختلفة فى الصحة والتعليم والاقتصاد، فضلًا عن مشروع القرن حياة كريمة التي تسهم فى تحسين حياة ٦٠ مليون مواطن.

أهمية المرحلة المقبلة 

وأكد عضو مجلس الشيوخ أهمية المرحلة المقبلة، والتي تشهد انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، مشددًا على ضرورة نزول جميع المواطنين والمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى الهام.

 

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