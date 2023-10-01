عبدالوهاب خليل: مؤتمر "حكاية وطن" خارطة طريق لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

أكد النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على أهمية مؤتمر "حكاية وطن، والذي انطلق صباح اليوم برعاية الرئيس عبد الفتاح، مشيرا إلى أن المؤتمر كشف حجم الانجازات التي تمت في الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية وذلك بالاحصائيات والأرقام.

إنجازات ومشروعات تنموية ضخمة

وأضاف النائب عبد الوهاب خليل، في بيان له، أن مؤتمر "حكاية وطن" جاء كاشفا لحجم الإنجازات والمشروعات التنموية التي شهدتها الدولة المصرية في جميع المجالات بمختلف محافظات الجمهورية، موضحا أن المؤتمر يعد رؤية ثاقبة وخارطة طريق نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات خلال السنوات الـ10 الماضية، مؤكدًا أن الدولة المصرية شهدت خلال الـ 10 سنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصبه، إنجازات هامة لم تشهدها مصر من قبل.

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن إنجازات الدولة خلال فترة حكم الرئيس السيسي، شملت كل القطاعات، سواء قطاع التعليم أو قطاع الصحة، بالإضافة لقطاع التشييد والبناء وغيرها، مشيرا إلى أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم إلا أن مصر استطاعت بفضل توجيهات القيادة السياسية أن تتصدى للأزمة وتتعامل معها، بما يخفف من وطأتها على المواطن المصري البسيط.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد فى تعقيب له خلال مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، عقب عرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جهود الدولة منذ عام ٢٠١٤: « أن هذا ما تم إنجازه، ولديكم فرصة للتغيير خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة»، مضيفا: «الأمر كله لله، من له شىء سيأخذه، وما قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يمكن أن نتحدث عنه فى كل موضوع ساعات وساعات».