السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: مؤتمر "حكاية وطن" نافذة لمد جسور التواصل مع المصريين

النائبة ميرال جلال
النائبة ميرال جلال الهريدي

أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بانطلاق فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، صباح اليوم، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوهة إلى أن المؤتمر يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية، ومد جسور التواصل مع المواطنين، لا سيما الشباب، لأهمية دورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية. 

txt

حكاية وطن.. دور مصر تجاه القضايا العربية

txt

لو فاتك الترند| "حكاية وطن" يسلط الضوء على نجاح مصر فى القضاء على فيروس سى

مصر شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تحديات وجودية

وقالت النائبة البرلمانية، في بيان صحفي، إن مصر شهدت خلال السنوات القليلة الماضية، تحديات وجودية، تمكنت بفضل الله عز وجل، وصلابة قواتها المسلحة العظيمة، وترابط شعبها المشهود عبر التاريخ من اجتياز هذه الظروف العصيبة، مشيرة إلى أن الكثير من الدول العربية، التي شهدت اضطرابات سياسية، لم تستطع حتى الآن استعادة استقرارها، وهو ما يبرز الدور الوطني لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة، على رأسها قياداتنا السياسية الرشيدة.

اعتاد دائمًا مصارحة ومكاشفة المصريين 

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتاد دائما مصارحة ومكاشفة المصريين بكافة التحديات التي تواجه الوطن، وفتح الباب لنقاش مجتمعي ثري، ليشارك الجميع في تقديم روشتة علاجية، للقضايا التي يعاني منها المجتمع المصري، وهو ما تجلى خلال فعاليات الحوار الوطني، وما انبثق عنها من قرارات وتوجيهات رئاسية، لافتة إلى أن مؤتمر "حكاية وطن"، بمثابة نافذة مهمة، لإطلاع جميع أبناء الشعب المصري، بمختلف فئاته، بحقيقة ما خاضته الدولة المصرية، من بطولات، لدحض محاولات قوى الشر والظلام، على مدار السنوات الماضية، للعبث بأمن البلاد وتهديد استقرار المواطنين.
وتابعت الهريدي: أن فعاليات المؤتمر تجسد حكاية الوطن بين التحديات والرؤية والإنجاز، ليجسد حقيقة ما يدور على الأرض، وطبيعة ما نواجهه من تحديات تعيق تنفيذ بعض المستهدفات، ما يؤكد جدية العمل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وبما يعكس الإرادة المصرية في التغلب على كافة التحديات.

عضو مجلس النواب حزب حماة الوطن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر حكاية وطن المشاركة المجتمعية

مواد متعلقة

حكاية وطن.. دور مصر تجاه القضايا العربية

البابا تواضروس الثانى يشارك فى مؤتمر "حكاية وطن"

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

"كلام الرئيس وصل لقلوبنا".. توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى ببورسعيد

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

دفاع المتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية: قرار المحكمة رسالة طمأنة لكل بيت مصرى

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر والتمثيل بجثته غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة