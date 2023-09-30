الرئيس السيسى: لو كان ثمن بناء الدولة موتى هعملها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:"في 2014 فيه شخص قالي: أنت أيقونة مصر، وبطلها، اوعى تدخل لاحسن بعد كده هيقطعوك، قولتله لو كان ثمن بناء الدولة موتي مش تقطيعي أنا هعملها".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، اليوم السبت: "بفكر الدكتور معيط في 2014 بأول زيادة في تخفيض دعم الوقود، والناس قالت هو عمل كده إزاي، اوعوا تفتكروا أني جاي أقدم نفسي لكم، اوعوا، لأ هذا لا يليق خالص".

وتابع:"عمر ما كان اللي بيدخل لنا قد اللي بنصرفه، يعني العجز موجود، والسلف موجود، والمطلوب قبل 2014 أن الناس تأكل بس، حتى لو كانت الدولة مش مقومات دولة خالص، وكيف نستعد لـ160 مليون خلال السنوات مقبلة، في حد لازم يدفع ويضحي عشان الكلام ده ينتهي".

وأردف: "حالة عدم الاستقرار التي استمرت منذ عام 2011 حتى 2013 وضعت البلد على الأرض، وهذا الكلام لجميع المصريين، ومفيش بلد بتطلع لقدام غير بالاستقرار والأمن".