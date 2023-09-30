حزب مصر أكتوبر: مؤتمر "حكاية وطن" يؤكد قدرة الدولة على تحقيق رؤية 2030

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مؤتمر حكاية وطن، الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، عرض كافة الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية على مدار الـ10 سنوات الماضية، وما شهدته الدولة من تحديات استطاعت مجابهتها والقضاء عليها، موضحة أن كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر "حكاية وطن" اتسمت بالصراحة والشجاعة أمام الشعب المصري.

"حكاية وطن" خطوة هامة لكشف وعرض إنجازات الدولة

وأضافت مديح، في بيان لها، مؤتمر "حكاية وطن"، يعد خطوة هامة لكشف وعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة، وإن كانت كل هذه الإنجازات واضحة ويعلمها الجميع، مشيرة إلى أن المؤتمر يؤكد قوة الدولة المصرية على تحقيق رؤية 2030 بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، استطاعت خلال الـ10 سنوات الأخيرة منذ توليه المسئولية أن تحقق نجاحًا كبيرًا وإنجازات عظيمة، رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي شهده العالم كله وبالتبعية شهدته مصر، موضحة أن إنجازات الدولة خلال فترة حكم الرئيس السيسي، شملت القطاع التعليمي والقطاع الصحي، وتم تدشين مبادرة حياة كريمة، و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات لخدمة المواطن المصري ودعمه صحيًا واجتماعيًا وتوفير كافة سبل الراحة والحياة الآدمية له.

وتابعت مديح: الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع إعادة مكانة مصر الطبيعية أمام العالم من خلال تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا، وهو قادر على استكمال ما بدأه في مسيرة التنمية رغم التحديات.

مؤتمر "حكاية وطن"

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.