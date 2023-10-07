قطر تدعو المجتمع الدولى للتحرك لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين

طالبت دولة قطر، مساء اليوم السبت، المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية، والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، والحيلولة دون اتخاذ هذه الأحداث ذريعة لإشعال نار حرب جديدة غير متكافئة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وأعربت الخارجية القطرية في بيان لها، عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وحملت إسرائيل وحدها مسئولية التصعيد الجاري الآن بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وآخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وجددت قطر موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

تونس تؤكد وقوفها الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني

وسبق أن أعربت تونس، مساء اليوم السبت، عن وقوفها الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن ما تصفه بعض وسائل الإعلام بغلاف غزة هو أرض فلسطينية ترزح تحت الاحتلال الصهيوني منذ عقود، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يستعيدها وأن يستعيد كل أرض فلسطين، ومن حقه أيضًا أن يقيم دولته المستقلة عليها وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وأكدت أنه يجب على العالم كله ألا يتناسى مذابح العدو في الدوايمة وبلدة الشيخ ودير ياسين وكفر قاسم وخان يونس والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وغيرها، وعليه ألا يتناسى أيضًا مئات الآلاف من الذين هُجّروا من ديارهم وسلبت منهم أراضيهم، عليهم أن يتذكروا هذه التواريخ، وعليهم أن يعترفوا بحق المقاومة المشروع للاحتلال وألا يعتبروا هذه المقاومة اعتداء وتصعيدًا.