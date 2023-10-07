الرئيس الأمريكى يعلن دعم واشنطن الكامل لسلطات الاحتلال الإسرائيلى

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم السبت، عن دعم واشنطن الكامل لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد بايدن على أن الدعم الأمريكي لإسرائيل غير مشروط، فيما دعا إلى منح إسرائيل المجال لاستكمال هجماتها على قطاع غزة.

جاءت تصريحات بايدن خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم حول التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووجه بايدن، تحذيرًا لكافة الأطراف في المنطقة، من تحين الفرصة لمهاجمة إسرائيل في هذه الأثناء، مشددًا على أن واشنطن ستعمل على ضمان حصول إسرائيل على كل الوسائل للدفاع عن نفسها، على حد تعبيره.

وتابع بايدن: "الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل ولن تتركها أبدًا، ودعم حكومتي لأمن إسرائيل ثابت ولن يتزعزع".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه على تواصل دائم ومستمر برئيس الحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 232 شهيدًا

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مساء اليوم السبت، إلى 232 شهيدًا، و1697 جريحًا، إضافة إلى دمار في البنايات والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلًا عن مستشفيات قطاع غزة، بأن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات غزة من شهداء وجرحى جراء العدوان، منذ ساعات الصباح بلغ 232 شهيدًا و1697 جريحًا بإصابات مختلفة.

استهدف العدوان الإسرائيلي الطواقم الطبية والمرافق الطبية، وأدت هذه الانتهاكات إلى استشهاد 3 من العاملين وإصابة 3 آخرين جراء الاستهداف المباشر للمستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ومستشفى ناصر في خان يونس، إضافة إلى تدمير 5 سيارات إسعاف.

وقبل قليل، أعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية، عن ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 250 قتيلًا حتى الآن بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن تلك الحصيلة غير نهائية.