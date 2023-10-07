الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لـ 232

فلسطين
فلسطين

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مساء اليوم السبت، إلى 232 شهيدا، و1697 جريحا، إضافة إلى دمار في البنايات والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مستشفيات قطاع غزة، بأن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات غزة من شهداء وجرحى جراء العدوان، منذ ساعات الصباح بلغ 232 شهيدًا و1697 جريحًا بإصابات مختلفة.

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وما زالت الطواقم الطبية تعمل بكل طاقتها من أجل إنقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة، إضافة إلى تفعيل خطة الطوارئ لدى المستشفيات والعمل بإجراءات الطوارئ القصوى في كل المرافق الصحية ووحدات الإسعاف في القطاع.

استشهاد 3 من الطواقم الطبية وإصابة 3 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي

واستهدف العدوان الإسرائيلي الطواقم الطبية والمرافق الطبية، وأدت هذه الانتهاكات إلى استشهاد 3 من العاملين وإصابة 3 آخرين جراء الاستهداف المباشر للمستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ومستشفى ناصر في خان يونس، إضافة إلى تدمير 5 سيارات إسعاف.

وقبل قليل، أعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية، عن ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 250 قتيلًا حتى الآن بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن تلك الحصيلة غير نهائية.

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كما نفت القناة العبرية الأنباء المتداولة عن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق غلاف غزة، مؤكدة استمرار الاشتباكات المسلحة حتى الآن.

وسبق أن أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عن انعقاده غدًا الأحد، لمناقشة التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حسبما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يدين هجوم حركة حماس على إسرائيل.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيانه، إن "هذا الهجوم له تأثير مروع على المدنيين الإسرائيليين"، ودعا إسرائيل إلى تجنب وقوع إصابات بين المدنيين خلال ردها.

الشهداء الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة العدوان الطواقم الطبية

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