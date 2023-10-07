الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

وزراء حكومة الاحتلال يخلون قاعة اجتماعهم في كيرياه بسبب صافرات الإنذار

الاحتلال
الاحتلال

أفادت وسائل إعلام عبرية، قبل قليل، بأن وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي اضطروا لإخلاء قاعة اجتماعهم في كيرياه بسبب صافرات الإنذار.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن صافرات الإنذار دوت لأول مرة في عين شيمر قرب الخضيرة أقصى نقطة من شمال المدينة.

فيما ذكرت القناة 12 العبرية في نبأ عاجل، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 150 قتيلا.

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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أحياء سكنية في قطاع غزة

الاحتلال يستهدف أبنية قطاع غزة بينهم منزل السنوار

ومساء اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، برج فلسطين وسط قطاع غزة، والمكون من 14 طابقا، وذلك بعد استهدافه بعدة صواريخ.

كما دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي برج الهاشم السكني شمال قطاع غزة والمكون من 15 طابقا، كما قصفت طائرات الاحتلال منزل القيادي الفلسطيني يحيي السنوار.

من جهته؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن حصيلة أولية بمئات القتلى والأسرى والجرحى، في القصف الصاروخي الأضخم منذ عشرات السنوات تجاه إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال إنّ 35 أسيرًا متواجدًا حتى اللحظة بحصيلة أولية لدى الفصائل الفلسطينية.

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وأضاف أنّ عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى لم يتم الإحصاء الرسمي له والذي فاق المئات بسبب تسلل المسلحين إلى المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

ولفت إلى الإعلان رسميًا عن مقتل رئيس مجلس شعار هنيغف.

وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية طوفان الأقصى.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعًا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودًا إسرائيليين.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ إسرائيل في حالة حرب حقيقية، موضحًا أن حركة حماس باغتتهم بحرب مفاجئة وقاتلة، تتضمن قصفًا استمر لعدة ساعات.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم كتائب القسام أبوعبيدة، الجناح المسلح لحركة "حماس" الفلسطينية، إن العمليات ضمن معركة طوفان الأقصى تسير على الأرض وفق ما هو مخطط له.

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