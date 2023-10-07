الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفيات شمال سيناء ترفع درجات الاستعداد لاستقبال أى مصابين فى فلسطين

شمال سيناء
شمال سيناء

رفعت مديرية الصحة في شمال سيناء درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، بالتزامن مع الأحداث التي يشهدها قطاع غزة.

وقالت مديرية الشئون الصحية في شمال سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وغرف الطوارئ بديوان عام المديرية، بجانب مرفق إسعاف شمال سيناء.

أشارت المديرية إلى توافر الطواقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوافر كافة أدوية ومستلزمات الطوارئ، بجانب دعم مستشفى العريش العام وبئر العبد التخصصي بأطباء الجامعات المصرية.

وأكدت المديرية، توافر أرصدة الأكسجين وأكياس الدم، بجانب التنسيق مع مرفق الإسعاف، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المديرية مع التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

وأعلنت المديرية عن استعداد مستشفيات المحافظة لاستقبال أي حالات إصابة من قطاع غزة، بسبب الأحداث الجارية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية.

الصحة شمال سيناء غزة فلسطين سيناء

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