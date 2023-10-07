الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: لدينا عشرات الأسرى من جنود الاحتلال فى مكان آمن

أسر إسرائيليين
أسر إسرائيليين

أعلنت حماس عن أن عناصرها تمكنت من اجتياز الخط الدفاعي للاحتلال الإسرائيلي في ظل غطاء صاروخي مكثف واستهداف لمنظومات القيادة والسيطرة لدى الاحتلال.

وقالت إن المقاومة تمكنت من تنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعًا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، مما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

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وأكدت أن لديها عشرات الأسرى من الضباط والجنود، وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة، وأن المقاومين لا يزالون  يخوضون معارك في 25 موقعًا حتى اللحظة، لافتًا إلى أن القتال حاليًا يجري في قاعدة "رعيم" مقر قيادة فرقة غزة.

من جهته؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن حصيلة أولية بمئات القتلى والأسرى والجرحى، في القصف الصاروخي الأضخم منذ عشرات السنوات تجاه إسرائيل.

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وقال جيش الاحتلال إنّ عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى لم يتم الإحصاء الرسمي لأعدادهم والذي فاق المئات بسبب تسلل المسلحين إلى المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

كتائب القسام الاحتلال جيش الاحتلال غزة الضفة الغربية

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