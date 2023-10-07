حصيلة غير نهائية.. ارتفاع القتلى الإسرائيليين إلى 250 حتى الآن

أعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية، قبل قليل، عن ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 250 قتيلًا حتى الآن بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن تلك الحصيلة غير نهائية.

كما نفت القناة العبرية الأنباء المتداولة عن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق غلاف غزة، مؤكدة استمرار الاشتباكات المسلحة حتى الآن.

فيما نوهت إذاعة جيش الاحتلال، بأن رئيس بلدية بات يام، أكد سقوط صاروخ أطلق من غزة على مجمع سكني وهناك إصابتان ودمار كبير.

غدًا.. مجلس الأمن يجتمع لمناقشة التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين

وسبق أن أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عن انعقاده غدًا الأحد، لمناقشة التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حسبما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يدين هجوم حركة حماس على إسرائيل.

فيما قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيانه، إن "هذا الهجوم له تأثير مروع على المدنيين الإسرائيليين"، ودعا إسرائيل إلى تجنب وقوع إصابات بين المدنيين خلال ردها.

وأردف تورك: "يجب ألا يكون المدنيون هدفًا للهجوم أبدًا". وردت إسرائيل بمهاجمة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 198 شخصًا على الأقل، وإصابة نحو 2000 آخرين، بحسب وزارة الصحة.