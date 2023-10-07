مفتى القدس: ما حدث اليوم فى فلسطين هو من باب الدفاع عن النفس

قال الشيخ محمد حسين، مفتي القدس، إن الشعب الفلسطيني يتعرض للعدوان والمذابح منذ النكبة الفلسطينية عام 1948 ولكن مع الأسف في الفترات الأخيرة كان هناك صمت من المجتمع الدولي وعدم الاستماع للقضية الفلسطينية، حتى وصل الأمر للقدس الشريف وإراقة الدماء بدم بارد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشعب الفلسطيني يضطر من فترة لأخرى أن يدافع عن نفسه أمام الغطرسة الإسرائيلية، وما كان اليوم هو من باب الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي الذي يبيح للشعوب الدفاع عن نفسها.

وتابع، "نأمل وقفة عربية وإسلامية صادقة وأن يفيق المجتمع الدولي ويترك الكيل بمكيالين وينظر للشعب الفلسطيني لكي يعيش كباقي شعوب العالم في ظل الأمن والاستقرار".

تفاصيل اتصاله مع مفتي مصر وشكره لشيخ الأزهر

وعن الاتصال مع مفتي مصر الدكتور شوقي علام، قال إنه تعلق بمؤتمر الإفتاء الذي سيكون بعد منتصف الشهر في مصر ونرجو الله أن تكون الظروف مهيأة للحضور، موجهًا الشكر له على الاتصال، كما شكر الوقفة الكريمة لشيخ الأزهر، ولكل أهالي جمهورية مصر العربية.