قيادى فى حركة فتح: المجتمع الدولى يدعم الاحتلال الإسرائيلى ضد فلسطين

قال الدكتور أيمن الرقب، قيادي في حركة فتح الإسلامية، إن هناك ازدواجية للمعايير في الموقف الدولي الحالي تجاه الأحداث في غزة، واضحة في المشهد الآن، فالبيت الأبيض قرر أن يوفر الدعم الكامل والغطاء السياسي والمالي للاحتلال الإسرائيلي، كما يحدث بالفعل من قِبل الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا التي تدعم الاحتلال.



وأضاف "الرقب" في مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم السبت، أن ما حدث اليوم يلقن الاحتلال الإسرائيلي درسًا فيما يحدث من اعتداءات يومية على الشعب الفلسطيني، فالمجتمع الدولي كان صامتًا حين رأى حرائر فلسطين يتعرضن للإهانة والأسلوب الهمجي في القدس والخليل وغيرها.



وأوضح أن جميع زعماء العرب حتى في اجتماعات سبتمبر، أكدوا أن ما يقوم به حكومة اليمين المتطرف سيذهب في اتجاه بمزيد من العنف، ودول العالم صمتت أمام ذلك، والآن تقدم جميع أشكال الدعم لحكومة الاحتلال.