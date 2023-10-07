السبت 07 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قيادى فى حركة فتح: المجتمع الدولى يدعم الاحتلال الإسرائيلى ضد فلسطين

أحداث فلسطين
أحداث فلسطين

قال الدكتور أيمن الرقب، قيادي في حركة فتح الإسلامية، إن هناك ازدواجية للمعايير في الموقف الدولي الحالي تجاه الأحداث في غزة، واضحة في المشهد الآن، فالبيت الأبيض قرر أن يوفر الدعم الكامل والغطاء السياسي والمالي للاحتلال الإسرائيلي، كما يحدث بالفعل من قِبل الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا التي تدعم الاحتلال.

وأضاف "الرقب" في مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم السبت، أن ما حدث اليوم يلقن الاحتلال الإسرائيلي درسًا فيما يحدث من اعتداءات يومية على الشعب الفلسطيني، فالمجتمع الدولي كان صامتًا حين رأى حرائر فلسطين يتعرضن للإهانة والأسلوب الهمجي في القدس والخليل وغيرها.

وأوضح أن جميع زعماء العرب حتى في اجتماعات سبتمبر، أكدوا أن ما يقوم به حكومة اليمين المتطرف سيذهب في اتجاه بمزيد من العنف، ودول العالم صمتت أمام ذلك، والآن تقدم جميع أشكال الدعم لحكومة الاحتلال. 

فلسطين غزة فلسطين اليوم أحداث فلسطين اليوم إسرائيل

الأكثر قراءة

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

نزيف الأسفلت.. تفاصيل مصرع 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين على الطرق

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

أفيخاى أدرعى: نسعى لوقف زحف عناصر المقاومة الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟