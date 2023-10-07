الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل الاتصال الهاتفى بين الرئيس الفلسطينى ووزير الخارجية الأمريكى

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأكد الرئيس عباس خلال الاتصال، ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الجاري على أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن سبب ذلك هو ممارسات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى، متابعًا "هو ما كنا قد حذرنا منه، علاوة على ما يحدث من انسداد للأفق السياسي، وعدم تمكين شعبنا من حقه المشروع في تقرير مصيره وتحقيق استقلاله وسيادته في دولته بعاصمتها القدس الشرقية".

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مستشار الرئيس الفلسطينى يطالب الجهات الدولية بوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة (فيديو)

وشدد أبومازن على أن عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على إسرائيل، واستمرار الظلم والقهر اللذين يتعرض لهما الشعب الفلسطيني، هي التي تدفع بالأمور نحو الانفجار الذي لن يستطيع أحد تحمل نتائجه، مشددًا على ضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي دموي.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي، على أن بلاده تعمل مع الأطراف كافة لوقف التصعيد الحاصل، مؤكدًا أهمية البقاء على تواصل.

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مستشار الرئيس الفلسطينى: هدفنا الرئيسى هو الحفاظ على الشعب ومقدساته (فيديو)

وسبق وقال الرئيس الفلسطيني صباح اليوم، لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة إسرائيل وإرهاب المستوطنين.

كما وجه الرئيس الفلسطيني بضرورة توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية، فإنه من المتوقع أن يترأس عباس اجتماعًا خلال الساعات القادمة لبحث التطورات الأخيرة.

حصيلة غير نهائية.. ارتفاع القتلى الإسرائيليين إلى 250 حتى الآن

وأعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية، قبل قليل، عن ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 250 قتيلًا حتى الآن بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن تلك الحصيلة غير نهائية.

كما نفت القناة العبرية الأنباء المتداولة عن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق غلاف غزة، مؤكدة استمرار الاشتباكات المسلحة حتى الآن.

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