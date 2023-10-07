مستشار الرئيس الفلسطينى يطالب الجهات الدولية بوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة (فيديو)

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الوضع الحالي في غزة مأساوي للغاية؛ لأن قطاع غزة هو الأكثر كثافة سكانية في العالم، ويتعرض منذ الصباح لاعتداءات إسرائيلية همجية، وعدد الشهداء يقترب لأكثر من 200 شهيد وربما أكثر، كما نتوقع أن يزداد العدوان شراسة وحدة وعنف وهمجية بعد عملية "طوفان الأقصى".



وأضاف "الهباش" في مداخلة هاتفية بقناة النيل الإخبارية، مساء اليوم السبت، أن الشعب والقيادة الفلسطينية يفعلون كل ما باستطاعتهم لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، رغم أن الإمكانيات المتوفرة لدينا بسيطة للغاية، لكن على صعيد العمل الممكن الذي نقوم به، فهو لا يمكنه التصدي لقصف الطائرات الإسرائيلية؛ بسب الكثافة السكانية في غزة.



وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، أن ما يمكن أن تفعله القيادة الفلسطينية حاليًا هو التحرك السياسي والدبلوماسي على الصعيد الدولي، من أجل الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، ونؤكد أنه لا توجد أي اتصالات من طرفنا مع الجانب الإسرائيلي، وذلك بقرار من القيادة الفلسطينية.



وتابع: "نتواصل حاليًا مع جهات دولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي نحملها كامل المسئولية عن كل ما يجري؛ بسبب أنها تقف في ظهر هذا الاحتلال وتوفر له كل مقومات العدوان ضد الشعب الفلسطيني".