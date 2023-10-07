الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"رغم الدمار الهائل".. مستشار الرئيس الفلسطينى: سنظل صامدين فى مواجهة العدوان (فيديو)

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن القيادة الفلسطينية تعلم جيدًا كيف يفكر قادة الاحتلال الإسرائيلي، كما نعلم تحديدًا كيف يفكر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، فهو لا يؤمن بالسلام أو التفاوض، بل يؤمن فقط بالعدوانية والحرب، وبالتالي لا يمكنه أن يخيف الشعب الفلسطيني بتهديداته.

 

وأضاف "الهباش" في مداخلة هاتفية بقناة النيل الإخبارية، مساء اليوم السبت، أنه على مدى أكثر من 75 سنة منذ النكبة إلى اليوم، يواجه الشعب الفلسطيني هذا الاحتلال الإسرائيلي، وقدمنا عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من الجرحى والأسرى، ورغم الدمار الهائل الذي تعرضنا له نظل صامدين في مواجهة هذا العدوان وسنظل كذلك.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، أن تقارير وزارة الصحة الفلسطينية أشارت إلى وقوع ما يقرب من 200 شهيد خلال أحداث اليوم في قطاع غزة، ومئات آخرين من المصابين، وعدد كبير من المنازل والمناطق السكنية المدمرة، ومن المحتمل أن ترتفع هذه الأرقام في الساعات المقبلة.

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