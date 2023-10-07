الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس الفلسطينى: هدفنا الرئيسى هو الحفاظ على الشعب ومقدساته (فيديو)

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس هم مع شعبهم في خندق واحد، وهذا هو موقف الشعب الفلسطيني بأكمله، الذي يتعرض جميعه لعدوان إسرائيلي همجي، ليس اليوم فقط ولكن منذ سنوات عدة، وإسرائيل تدير ظهرها للقانون الدولي، وتواصل عدوانها على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأضاف "الهباش" في مداخلة هاتفية بقناة النيل الإخبارية، مساء اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني بأكمله يقف في مواجهة هذا العدوان، والحفاظ على المصالح الوطنية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات والحقوق المشروعة لدى الشعب الفلسطيني.

وأوضح، أن الرئيس محمود عباس أجرى صباح اليوم، اجتماعًا ومشاورات مع عدد من القيادات الفلسطينية السياسية والأمنية، وأعطى تعليمات واضحة لهم بشأن الواجب الأول حاليًا، وهو حماية الشعب الفلسطيني ومصالحه، والالتصاق بالشارع الفلسطيني، لأننا جزء منه، وهذا ما تتحرك القيادة الفلسطينية على أساسه.

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