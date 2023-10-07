بسبب حفل زفاف.. سيدة تمزق جسد زوجها فى قنا

مزقت ربة منزل جسد زوجها في مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، عقب نشوب خلافات فيما بينهما، ثم لاذت بالفرار وقد ألقت أجهزة الأمن القبض عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، واستعجلت تحريات المباحث في الحادث.

كان قد تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا ببلاغ من الأهالي يفيد بإصابة عامل بطعنات في الصدر بنجع حمادي.

على الفور تم تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى أن المصاب نشبت بينه وبين زوجته خلافات، بعد رفضه طلبها بالذهاب إلى إحدى حفلات الزفاف، وطعنته بسلاح أبيض.

وقام رجال المباحث بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصاب إلى المستشفى.