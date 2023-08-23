جهود مكثفة لكشف لغز مصرع ربة منزل حرقًا في نجع حمادي

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، حرقًا، في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف تفاصيل وملابسات الحادث، فيما قد أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق اللازمة.

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع، "مديحة. م . أ"، تبلغ من العمر 35 عامًا، حرقا بالنيران، وذلك بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

جهود أمنية مكثفة

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من جهودها لكشف تفاصيل وملابسات الحادث الذي تعرضت له ربة المنزل، فيما قد تداولت عدة روايات مختلفة في الحادث بين أهالي القرية والقرى المجاورة.

وكثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من تواجدها فى قرية القمانة التابعة لمجلس قروى الغربي بهجورة في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا بعد تلقي إخطارا بوفاة ربة المنزل، وانتقلت على الفور قوات الأمن في مركز شرطة مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

ملابسات الحادث

وتداولت الأنباء في الحادث، ما بين اتهام الزوج بالتخلص من ربة المنزل وما بين قيامها بإشعال النيران في نفسها فيما قد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما انتقلت سيارة إسعاف وتم نقل السيدة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنها أثناء توفيت داخل المستشفى، وبدأت النيابة العامة في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، تحقيقاتها في الواقعة.

وفي السياق ذاته، بدأت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، بقيادة وحدة المباحث برئاسة الرائد محمد امبابي، رئيس وحدة مباحث نجع حمادي تحقيقاتها في الواقعة الأليمة وبدأت في استجواب وسماع أقوال شهود العيان وضبطت الزوج لسماع ما نسب إليه من اتهامات في الواقعة المنسوبة إليه بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.