قاتلة زوجها فى قنا: "فصلت رأسه عن جسده عشان بيشرب مخدرات ويضربنى"

اعترفت المتهمة بقتل زوجها أمام جهات التحقيق في قنا قائلة: “ذبحت زوجي ووضعته داخل جوال عشان بيضربني ويبتزني عشان الشابو”.

وأضافت المتهمة أنها عاملة في جامعة جنوب الوادي وتزوجت من المجني عليه "ح.م.ح" يبلغ من العمر 60 عامًا، يعمل قهوجي، ولم تنجب منه، وفي الفترة الأخيرة أدمن الشابو ويأخذ أموالها عنوة ويبتزها وعندما ترفض أن تعطيه مالًا يعتدي عليها بالضرب المبرح.

وتابعت أن زوجها ليلة ارتكابها الواقعة تعدى عليها بالضرب لرفضها إعطاءه أموالها لشراء الشابو المخدر، فقررت التخلص منه باستخدام "سكين" المطبخ ففصلت رأسه عن جسده ووضعته داخل جوال وكانت هتشعل فيه النار إلا أنها تراجعت ونزلت الشارع أبلغت الجيران والشرطة بالواقعة.

وكانت البداية عندما انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد بهاء مأمور قسم قنا إلى مكان الواقعة تحت إشراف اللواء مصطفى مبروك درة مدير أمن قنا، واللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، وتم القبض على المتهمة والتحفظ على أداة الجريمة، فيما تحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.