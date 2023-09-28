ضبط مدرس بـ"الأزهر" بمخدرات وأسلحة فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الخميس، من ضبط معلم بالأزهر بحوزته كمية من الحشيش والسلاح والذخيرة أثناء قيادته سيارته في مركز فرشوط شمالي المحافظة، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة مع المتهم.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا بتمكن قوة أمنية بوحدة مباحث مركز شرطة فرشوط، من ضبط شرقاوي. أ.ع، 37 عامًا، معلم بالأزهر، بحوزته حشيش وسلاح وذخيرة ومبلغ مالي وهاتف محمول، أثناء قيادته سيارة بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.

تم التحفظ على المتهم والمضبوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات اللازمة.

القبض على قاتلة زوجها فى قنا

وفي سياق آخر، كانت قد تمكنت أجهزة الأمن في بندر قنا، من إلقاء القبض على المتهمة بإنهاء حياة زوجها داخل منزلهما بمنطقة المعبر في مدينة قنا، وذلك بعدما أنهت حياة الزوج بسلاح أبيض.

كان اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من المباحث الجنائية في مديرية أمن قنا، يفيد مصرع مسن على يد زوجته داخل منزلهما، وذلك بسبب التعدي بالضرب على الزوجة وتناوله المخدرات بمدينة قنا.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام، فيما قد حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة، والتي بدأت في سماع أقوال شهود العيان والتحقيق مع المتهمة في الواقعة بعدما تمكنت أجهزة الأمن من ضبطها.

وفي سياق آخر، شنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، حملة أمنية مكبرة على قرى ونجوع مدن ومراكز محافظة قنا، وذلك لضبط الخارجين عن القانون وضبط تجار المواد المخدرة في أنحاء المحافظة المختلفة وضبط الهاربين من الأحكام الجنائية الصادرة بحقهم.