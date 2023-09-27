الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مسيرات بالعصى".. احتفالات في مركز نقادة بقنا بمولد النبي

احتفالات مركز نقادة
احتفالات مركز نقادة

شهدت مدينة نقادة جنوبي محافظة قنا، اليوم الأربعاء، خروج الآلاف من الأهالي في الساعات الأولى من الصباح في مسيرات بالعصى احتفالاً بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

خرج الأهالي في مسيرات حاشدة بالعصى حاملين أسطوانات البوتاجاز، وعلى أنغام المزمار البلدي تتوسطهم الجمال، وذلك في العادة السنوية لأهالي مدينة نقادة جنوبي محافظة قنا، احتفالاً بمولد رسول الله.

مسيرات وأهازيج 

الأهالي بدأوا في التجمع خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وبدأوا في السير بالعصى وترديد الأغاني والأهازيج، فرحين بذكرى مولد النبي محمد، وسط فرحة من الكبار والصغار والسير باستقلال الجمال.

الشباب بدأ في التجمع والرقص على المزمار البلدي منذ الساعات الأولى للصباح، وذلك في مشهد سنوي، فيما قد حمل البعض منهم أسطوانات البوتاجاز وأشعل عددا منها في الشوارع.

الشباب والكبار جابوا شوارع مدينة نقادة المختلفة جنوبي محافظة قنا، إلى جانب السير على عدد من الجمال في الشوارع تعبيرا عن الفرحة والاحتفال بمولد النبي، مرددين لا إله إلا الله محمد رسول الله.

مشاهد عديدة كانت هنا في مدينة نقادة للاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في الذكرى السنوية المعتادة للأهالي في جنوب محافظة قنا.

وفي نفس السياق، قال أحمد عربي، أحد أهالي مركز نقادة جنوبي محافظة قنا، إن الأهالي يقومون بالتجهيزات والترتيبات اللازمة سنويا قبل موعد ذكرى ميلاد النبي محمد بأيام، ويتفقون على موعد التجمع في ساعات الصباح الأولى بيوم ميلاد النبي، ومن ثم تبدأ الاحتفالات التي تستمر طوال اليوم على الأغاني والأهازيج، مؤكدا أن الاحتفالات بمولد النبي في المدينة تشهد حضور الآلاف من الأهالي من مختلف أنحاء قرى ونجوع جنوب محافظة قنا المختلفة. 

محافظة قنا محافظ قنا مركز نقادة مولد النبي ذكرى ميلاد النبى

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