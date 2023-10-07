بمناسبة بدء العام الدراسي.. وصفات للحفاظ على البشرة والشعر في عمر المراهقة

مع بداية الموسم الدراسي، تزامنًا مع فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء، يصبح من المهم الحفاظ على البشرة والشعر، ضد القلق والتوتر وعوامل الطقس، وخاصة في مرحلة المراهقة للظهور بمظهر لائق.

قناع التفاح

من خلال تحضير ثمرة تفاح وتقطيعها، مع التخلص من اللب، ثم تقشير التفاحة وطهيها بالبخار وهرسها مع إضافة ملعقتين كبيرتين من الحليب كامل الدسم وملعقة صغيرة من العسل إلى الخليط، وعمل قناع للوجه لمدة 20 دقيقة، بما يساعد على ترطيب البشرة لصاحبات البشرة المختلطة.

قناع الدقيق والحليب

يستخدم القناع لتفتيح لون البشرة وترطيبها، بحيث يتم وضع ملعقة صغيرة من الدقيق، وعصير نصف ليمون، ملعقة صغيرة من الحليب، ويتناسب القناع مع جميع أنواع البشرة.

قناع الطمي المغربي

يتم طحن كمية مناسبة من الطمي المغربي وإضافة الماء المغلي لها، وماء الورد، حتى يصبح الملمس كريمي، ويمكن استخدامها على باقي أنحاء الجسد إذا لزم الأمر للترطيب والتفتيح، مرة واحدة في الاسبوع وتظهر النتيجة بعد الاستخدام الثاني، للقناع المصنوع في المنزل.

بلسم الأفوكادو للشعر

نحتاج إلى نصف ثمرة أفوكادو ناضجة مهروسة مع نصف ملعقة صغيرة زيت زيتون و3 قطرات من زيت إكليل الجبل أو زيت اللافندر، ثم خلط المكونات معًا ووضعها على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع التدليك، وترك المزيج لمدة 10 دقائق، ثم غسل الشعر بالماء، وتساعد هذه الوصفة على ترطيب الشعر وتغذيته.

زبدة الشيا للشعر

نحتاج في هذه الوصفة إلى 1-2 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا، وتسخينها وعندما تبرد توضع على فروة الرأس والشعر مع التدليك ثم الانتظار لمدة تتراوح ما بين 30-60 دقيقة، وتنظيف الشعر بالبلسم، وتساعد هذه الوصفة على ترطيب الشعر وينصح بتكرارها مرة أو مرتين في الأسبوع.