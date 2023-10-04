الشوط الأول.. فودين يتقدم لـ مانشستر سيتى بهدف فى شباك لايبزيج

تقدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على مضيفه لايبزيج الألماني بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب “ريد بول أرينا”، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

وتمكن فيل فودين من تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 25، عندما مرر برناردو سيلفا الكرة لـ ريكو لويس، الذي أرسل عرضية من الجهة اليمنى، ليقابلها زميله بتسديدة في الشباك، متقدمًا لفريقه في الشوط الأول.

وفي نفس المجموعة، تقدم النجم الأحمر الصربي على ضيفه يانج بويز السويسري بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، فشهد عودة البرتغالي برناردو سيلفا للمشاركة أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة، فيما يقود النرويجي إيرلينج هالاند خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: مانويل أكانجي - روبين دياز - جوسكو جفارديول

خط الوسط: كايل ووكر - رودري - برناردو سيلفا - ريكو لويس

خط الهجوم: فيل فودين - جاك جريليش - إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أورتيجا مورينو، سكوت كارسو، كالفن فيليبس، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، جيريمي دوكو، جوليان ألفاريز، سيرجي جوميز، ماتيوس نونيز، أوسكار بوب.

كان مانشستر سيتي قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لدوري أبطال أوروبا، بالفوز على ضيفه النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أما لايبزيج، ففاز خارج أرضه على يانج بويز السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى.