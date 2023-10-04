الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عودة برناردو.. تشكيل مان سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة لايبزيج الألماني، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ريد بول أرينا"، معقل الفريق الألماني.

تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، فشهد عودة البرتغالي برناردو سيلفا للمشاركة أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة، فيما يقود النرويجي إيرلينج هالاند خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: مانويل أكانجي - روبين دياز - جوسكو جفارديول

خط الوسط: كايل ووكر - رودري - برناردو سيلفا - ريكو لويس

خط الهجوم: فيل فودين - جاك جريليش - إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: أورتيجا مورينو، سكوت كارسو، كالفن فيليبس، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، جيريمي دوكو، جوليان ألفاريز، سيرجي جوميز، ماتيوس نونيز، أوسكار بوب.

وكان مانشستر سيتي قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لدوري أبطال أوروبا، بالفوز على ضيفه النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أما لايبزيج، ففاز خارج أرضه على يانج بويز السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى.

تشكيل مانشستر سيتي لايبزيج دوري ابطال اوروبا مانشستر سيتى برناردو سيلفا

الأكثر قراءة

عاجل| موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. ومميزات تطبيقه الاقتصادية

عاجل| زيادة علاوة غلاء المعيشة.. قرار جديد من "قوى عاملة النواب" بشأن الحماية الاجتماعية

عاجل| موديست فى الهجوم.. تشكيل الأهلى أمام إنبى فى كأس مصر

السيطرة على حريق مطعم بمنطقة المعادى

سبقت العالم بخارطة طريق.. تفاصيل مخطط السيسي لحماية مصر من الكوارث المناخية

نشوب حريق هائل داخل مشتل على كورنيش المعادى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

ولما كان يوم الاحتفال باليوبيل الذهبي على حرب أكتوبر المجيدة

عبد الرحيم طايع

العناصر الخاملة في الثقافة

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل