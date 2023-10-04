عودة برناردو.. تشكيل مان سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة لايبزيج الألماني، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ريد بول أرينا"، معقل الفريق الألماني.

تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، فشهد عودة البرتغالي برناردو سيلفا للمشاركة أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة، فيما يقود النرويجي إيرلينج هالاند خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: مانويل أكانجي - روبين دياز - جوسكو جفارديول

خط الوسط: كايل ووكر - رودري - برناردو سيلفا - ريكو لويس

خط الهجوم: فيل فودين - جاك جريليش - إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: أورتيجا مورينو، سكوت كارسو، كالفن فيليبس، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، جيريمي دوكو، جوليان ألفاريز، سيرجي جوميز، ماتيوس نونيز، أوسكار بوب.

وكان مانشستر سيتي قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لدوري أبطال أوروبا، بالفوز على ضيفه النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أما لايبزيج، ففاز خارج أرضه على يانج بويز السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى.