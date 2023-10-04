الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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فن

محمد حماقى: كل سنة ومصر والمصريون بألف خير بمناسبة انتصارات أكتوبر

حماقي
حماقي

قام الفنان محمد حماقي، بتهنئة جمهوره بنشر فيديو من  الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر، والذي تواجد فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حسابه بموقع إنستجرام للصور والفيديوهات.

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ونشر حماقي الفيديو عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلق قائلًا: "كل سنة ومصر والمصريون بخير وأمان وسلام، بمناسبة مرور 50 سنة على حرب أكتوبر".

مصر تحتفل بنصر أكتوبر العظيم 

ويحتفل الشعب المصري يوم 6 أكتوبر القادم، بمرور 50 عامًا على انتصار أكتوبر المجيد.

يحتفل المصريون بمرور 50 عامًا على ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة التي شارك فيها ملايين من أبطال قواتنا المسلحة في معركة استعادة الأرض، وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال باليوبيل الذهبي.

وتفاعل روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مع الاحتفالية في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال باليوبيل الذهبي، وكتبوا الكثير من التعليقات.

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