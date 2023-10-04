الطفل عمر شريف لـ"الدستور": وقوفى أمام الرئيس شرف كبير وأشعر بمسئولية تجاه البلاد

شارك الفنان عمر شريف، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي جسد فيها فئة الجيل الصغير، ولاقى تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين بعد إلقائه كلمته التي تحدث فيها عن حرب أكتوبر.

وأعرب الطفل عمر شريف، عن سعادته الكبيرة وفخره بتواجده ووقوع الاختيار عليه ليكون ضمن الفنانين الذين تواجدوا لإحياء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتابع الطفل عمر شريف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "أنا كنت مبسوط جدًا واتفاجئت بأنهم طلبوني للتواجد، خاصةً بسبب صِغر سني، فكان الأمر بالنسبة ليّ غير متوقع نهائيًا، ولكنه أسعدني وجعلني أشعر بمسئولية وفخر تجاه بلادي".

وعن كيفية التحضير للحفل، قال الطفل عمر شريف: "شاهدت الكثير من الفيديوهات عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" التي تتحدث عن حرب أكتوبر المجيدة، خاصًة أنني، وبدأت في قراءة الكثير من الكتب التي توثق تلك اللحظات المهمة في تاريخ مصر العظيم، وتاريخ القوات المسلحة في الحرب التي تشرف أي مصري خاصًة في الفترة التي عاشها المصريون منذ وقت النكسة وحتى الانتصار العظيم.

ولفت الطفل عمر شريف، إلي أنه لمس حنان الأب في الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أثناء تواجده على المسرح للحديث عن حرب أكتوبر المجيدة، وأبطال سيناء.

الطفل عمر شريف في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

وصعد الفنان عمر شريف، على خشبة المسرح، وقال إنه قرأ عن حرب أكتوبر أنها حرب مجيدة، استطاع فيها المصريون استعادة سيناء، وتحطيم خط بارليف والساتر الترابي.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، التّحية إلى أبطال معركة رأس العش، قائلًا: "نقف لهم احترامًا وتقديرًا"، جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسي، مساء اليوم الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد.

وتعدّ معركة رأس العش واحدة من أبرز معارك حرب الاستنزاف أكتوبر 1967 المجيدة التي خاضها الجيش المصري في مواجهة جيش العدو في العام 1967، وانتصر المصريون في المواجهة، الأمر الذي كان له أثر بالغ في نفوس الجنود المصريين.