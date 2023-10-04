أحمد الطاهرى يوضح رسائل الرئيس السيسى خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

أوضح الإعلامي أحمد الطاهري مجموعة من رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، قائلًا: "إن هناك أكثر من رسالة وأكثر من مصطلح، حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكثير من المداخلات والمناسبات يتحدث بلغة بسيطة يفهمها كل قطاعات الشعب على اختلاف ثقافاتهم".

وأضاف أحمد الطاهري عبر قناة extra news: "استوقفني مصطلح "التحدي القومي" في وصف مشهد يوم 9 يونيه 1967م، حيث كان اليوم الذي أعلنت فيه مصر بأنها هزمت الهزيمة، حيث كان الهتاف في كل شوارع مصر بأن المصريين سوف يحاربون، كما أشار الرئيس إلى أهمية "بلاش تشوهوا هذه القيمة" وهى أن تحدي هذا التحدي وهزيمة الهزيمة والتي كانت بمثابة قوة الاستنفار لشرارة وانطلاق حرب الاستنزاف".

مصطلح “عناصر القوة الشاملة”

وتابع: "استوقفني أيضًا حديث الرئيس واستخدامه مصطلح "عناصر القوة الشاملة" ووصفه بأن الرئيس جمال عبدالناصر في هذا التوقيت كان من عناصر القوى الشاملة لمصر، لافتًا إلى أن هذا المصطلح هو مصطلح استراتيجي، أي أنه درس من دروس الاستراتيجية".