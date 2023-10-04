الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

محارب فى 73: أدعم الرئيس السيسى على ما قدمه من إنجازات (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

توافد الآلاف من المواطنين على الشهر العقاري بمحافظات الجمهورية المختلفة لعمل توكيلات دعم وتأييد الرئيس السيسي لولاية جديدة من خلال الانتشار في الميادين والشوارع للاحتفال بانتصارات أكتوبر، مناشدين الرئيس السيسى الترشح فى الانتخابات الرئاسية.

ورفع المشاركون فى الاحتفالية لافتات وصورًا للرئيس السيسى وعلم مصر، كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس السيسى الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 - 2030.

قال أحد المحاربين في حرب 73 سمير الشحات محمد عثمان من منيا القمح بالشرقية: «أنا من محبي الرئيس السيسي وشاركت في حرب 1973 وتعلمت حب الوطن وعلى دراية تامة بمن يصلح بحكم مصر، فالسيسي هو ابن بار للجيش المصري».

أضاف: «أدعم الرئيس السيسي على ما قدمه من إنجازات لم تحدث من قبل، أنا نزلت الشارع لأعلن دعمي وجلست أمام الشهر العقاري لأناشد المواطنين عمل توكيلات دعم للرئيس السيسي وشاركت بالتوكيلات، لأنه هو الأفضل لرئاسة مصر».

بعض من إنجازات الرئيس السيسي

مبادرة "حياة كريمة"

تعتبر "حياة كريمة" مبادرة وطنية وهى التي أطلقها الرئيس السيسي وهى متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها تنبُع هذه المبادرة من مسئولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضًا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية.

العاصمة الإدارية الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
محطة الضبعة النووية
حقل ظهر
مشروعات الإسكان الإجتماعى
مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات
مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة
وتطوير المستشفيات القائمة
قناة السويس الجديدة
إطلاق التأمين الصحي الشامل
مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
مبادرة 100 مليون صحة 
إطلاق برنامج تكافل وكرامة
إنشاء مستشفى علاج أورام جامعة طنطا
إنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة
المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى
محطة عدلي منصور التبادلية
مشروع المونوريل لربط 6 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة
القطار الكهربائى (عدلى منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان)
القطار السريع (العين السخنة ـ العلمين)
محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر
إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة المصرية للتكرير "ERC" بمسطرد "محافظة القليوبية".

 

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